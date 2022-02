Programa foi lançado na manhã desta segunda-feira (7) - Polícia Militar / Divulgação

Publicado 07/02/2022 19:40 | Atualizado 07/02/2022 19:43

Rio - A Secretaria de Estado de Polícia Militar lançou, nesta segunda-feira, (7) o Programa Patrulha Escolar e Proteção à Criança e ao Adolescente, mais um projeto de polícia de proximidade e que, dessa vez, atinge o universo das escolas do Estado do Rio de Janeiro. Para tornar mais visível o novo programa, os carros dos agentes serão caracterizadas com uma faixa dourada na lateral e os policiais usarão braçais específicos com o emblema do projeto.

A cerimônia de lançamento oficial do novo programa foi realizada de manhã, reunindo no auditório do Quartel-General o comando da corporação e oficiais responsáveis pela coordenação e execução das rondas escolares. Também participou do evento representação da Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), braço da ONU que cuida das políticas para infância e adolescência.

O programa representa uma reedição da antiga PAMESP Escolar, buscando, a partir de agora, uma relação mais estruturada e permanente com a comunidade escolar. Inicialmente, o programa entrará em operação nas regiões Metropolitana e dos Lagos. Numa segunda etapa será estendido às demais regiões do interior fluminense.

Dentre os novos aspectos estão o horário das equipes, que agora atuarão no policiamento com vistas às unidades de ensino até as 22 horas, e também o emprego efetivo das patrulhas escolares trabalhando aos sábados.

As equipes contarão ainda com telefones específicos, disponíveis para receber ligações e mensagens através de aplicativos, para o contato direto dos gestores das unidades de ensino com os policiais responsáveis pelo atendimento em cada área.

O secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, explica que a nomenclatura de 'Proteção à Criança e ao Adolescente' também se faz presente na atuação do novo modelo de polícia de proximidade.

"As equipes estarão instruídas a receber informações sobre problemas com os alunos fora do ambiente escolar, em esferas familiares e residenciais, e assim auxiliar na resolução das questões, acionando inclusive as demais instâncias pertinentes - delegacias especializadas ou instituições do Poder Judiciário".

Responsável pela coordenação do novo programa, o major PM Felipe Gonçalves Romeu, fala da aproximação que o programa proporcionará com a comunidade escolar:

- As reuniões dos conselhos comunitários de segurança escolar contarão com outros entes do poder público, como Conselhos Tutelares e Varas da Infância e Juventude. Isso fortalecerá a rede de instituições envolvidas, beneficiando a todos – disse o major Romeu.