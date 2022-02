Disparo atingiu o para-brisa do carro dirigido pelo filho da diarista - Reprodução

Publicado 07/02/2022 17:12 | Atualizado 07/02/2022 17:32

usou as redes sociais para lamentar a perda da mãe. A idosa seguia para o trabalho de carro com o filho pela Rua Edgard Werneck, Rio - A filha da diarista Jurema Alvares Pinto, 66, morta após ser baleada no peito, nesta segunda-feira, na Cidade de Deus,. A idosa seguia para o trabalho de carro com o filho pela Rua Edgard Werneck, quando foi atingida por um disparo . Ela chegou a ser socorrida para a UPA Cidade de Deus, mas não resistiu.

"Ainda não dá para acreditar que perdemos nossa mãe. Uma mulher guerreira e trabalhadora. Sempre correndo atrás (...) Sempre apoiando todos nós", compartilhou Cris Alvares, uma das filhas da diarista.



Uma outra filha da idosa, identificada como 'Morena do Jota' no Facebook, também lamentou a morte da mãe nas redes sociais: "Não, mãe! Você se foi, mãe", disse.

Jurema Alvares Pinto, de 66 anos, ia para o trabalho quando foi morta Reprodução do Facebook

O carro onde Jurema seguia para o trabalho dirigido pelo filho foi atingido no para-brisa. O disparo atingiu o peito da idosa. Uma imagem do carro com a perfuração no vidro foi tirada na porta da UPA Cidade de Deus, onde o filho buscou atendimento para a mãe. Ela chegou com vida na unidade, mas acabou falecendo.

Segundo relato de PMs, o filho da vítima teria dito que viu traficantes fazendo a travessia na rua Edgard Werneck, no momento em que o disparo atingiu o veículo. Em nota, a PM disse que nenhuma operação policial era feita no momento do disparo. O 18º BPM (Jacarepaguá), que responde pela região, não realizava nenhuma ação.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) já apura as circunstâncias que levaram a morte da idosa. Mais cedo, pouco após a morte, agentes já realizavam diligências na localidade.

Ainda não há informações sobre data, local e horário do sepultamento. Até o momento, o corpo da idosa não teria dado entrada no Instituto Médico Legal, no Centro do Rio.