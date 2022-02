Colégio Cruzeiro é uma instituição que existe há 160 anos - Divulgação

Colégio Cruzeiro é uma instituição que existe há 160 anosDivulgação

Publicado 08/02/2022 10:00

Rio - O Colégio Cruzeiro recebe até 11 de fevereiro inscrições para aulas gratuitas noturnas, voltadas para jovens e adultos que não tiveram acesso aos estudos até o 5° ano do Ensino Fundamental. As aulas terão início no dia 14 de fevereiro, de segunda a sexta. Os interessados devem ligar para (21) 96705-5743 ou mandar e-mail para [email protected]

O programa inclui as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Educação e Tecnologia e Apreciação Musical, e será ministrado por professores do Colégio Cruzeiro. A instituição existe há 160 anos com dedicação à formação integral de jovens e adultos.

Por conta da pandemia, as aulas vão acontecer em dois formatos: presencial, na unidade Jacarepaguá, e remoto on-line.

Voltado para pessoas que não tiveram acesso aos estudos até o 5° ano do Ensino Fundamental, o projeto, intitulado "Ambiente de Transformação", faz parte do portfólio de ações sociais encabeçadas pela instituição e pela sua entidade mantenedora, a Sociedade de Beneficência Humboldt (SBH).

SERVIÇO

Projeto "Ambiente de Transformação"

Aulas gratuitas para jovens e adultos

Período de inscrições: de 07 a 11 de fevereiro de 2022

Início das aulas: 14 de fevereiro

Formato: turma presencial – Unidade Jacarepaguá - e turma remota, a escolher

Horário das aulas:

- Presencial: segunda a sexta das 19h30 às 21h

- Remoto: segunda a sexta, das 19h30 às 20h30