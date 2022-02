Policia Civil, em ação conjunta com a Militar, prende casal e policial militar traficando 200kg de maconha - Reprodução

Policia Civil, em ação conjunta com a Militar, prende casal e policial militar traficando 200kg de maconha Reprodução

Publicado 08/02/2022 10:05 | Atualizado 08/02/2022 10:44

Rio - Um casal e um policial militar foram presos no fim da noite de segunda-feira (7), em Ramos, na Zona Norte do Rio, negociando 200 kg de maconha. A ação foi da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), com apoio da Supervisão de Oficiais do 22ºBPM (Maré). Foram presos Bruno Paropato Vieira de Souza e Stefany Firmina Silva, além do soldado Anderson Gaia Antônio.

Segundo relato de boletim da especializada, com base em dados de inteligência, os policiais se dirigiram à Rua Irene, em Ramos, onde haveria uma negociação envolvendo grande quantidade de droga, em um carro Renault modelo Fluence.



No local, por volta das 23h, a equipe percebeu a movimentação suspeita de um casal próximo a um veículo que coincidia com aquele descrito nos dados. Imediatamente, os agentes realizaram a abordagem e, ao revistarem o veículo, encontraram cerca de 180 kg de maconha em seu porta-malas.



Questionados, o casal disse aos investigadores que a droga e o carro pertenceriam ao soldado Gaia. Ainda de acordo com eles, o policial teria deixado a droga armazenada no apartamento em que moram, enquanto negociava a venda do entorpecente a um traficante que desconheciam.

Naquela noite, a droga seria entregue ao comprador, por isso estava sendo colocada no veículo. No interior do apartamento do casal, ainda havia, aproximadamente, 20 kg da droga.



Os policiais civis fizeram contato com a supervisão de oficiais do batalhão do soldado, que realizou as diligências necessárias para apresentação do militar na sede da DRE, para onde o casal também foi levado junto como todo o material apreendido com eles.



Após o flagrante, Gaia foi conduzido ao BEP pela Supervisão e Stefany e Bruno à Polinter de onde seguirão para audiência de custódia.