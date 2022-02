Divulgação - Prédio no Recreio foi foi encontrada a irregularidade

Publicado 08/02/2022 10:18

Rio - Um morador de um prédio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, foi preso em flagrante por furto de energia. A prisão foi efetuada após inspeções da Light, com apoio da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD).

A fraude foi confirmada por perito do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE). A residência estava sem o medidor de energia, conectada diretamente na rede elétrica da Light, fazendo com que o consumo não fosse registrado.

A fraude, além de ilegal, fazia com que as instalações do apartamento não ficassem conectadas ao disjuntor, o que poderia gerar um curto-circuito e no sistema elétrico do prédio.

Em nota, a Light afirmou que "atua diariamente no combate ao furto de energia com o seu programa de inspeções e regularizações. A companhia atua em parceria com o poder público e empresas parcerias prestadoras de serviço para coibir essa prática, que é crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de até oito anos de prisão. O furto prejudica a qualidade da prestação do fornecimento de energia para a população do entorno, além de representar um custo a mais – rateados por todos os consumidores – na fatura".