Jurema Alvares Pinto, de 66 anos, ia para o trabalho quando foi morta - Reprodução do Facebook

Publicado 07/02/2022 12:40 | Atualizado 07/02/2022 15:26

Rio - Uma diarista foi baleada e morreu enquanto ia para o trabalho na comunidade Cidade de Deus, Zona Oeste, na manhã desta segunda-feira. Jurema Alvarez Pinto, de 66 anos, era levada de carro pelo filho para o emprego quando foi atingida no peito por um disparo, na Rua Edgard Werneck. Ela chegou a ser socorrida ainda com vida para a UPA da Cidade de Deus, mas não resistiu ao ferimento.

A idosa estava na carona do carro do filho passando pela via que margeia a comunidade. O disparo teria sido efetuado por traficantes que transitavam pela via no momento. Em relato feito aos PMs, o filho da vítima teria dito que ouviu muitos tiros e viu traficantes atravessando a rua.

Após ouvir sons de tiros, ele viu que um dos disparos perfurou o para-brisa e atingiu sua mãe. O veículo estava na altura do número 1850, da Rua Edgard Werneck, próximo à UPA. O filho ainda conseguiu dirigir até a unidade de saúde, onde Jurema recebeu os primeiros atendimentos. A idosa não resistiu ao ferimento e morreu no local.

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, não havia nenhuma operação policial sendo realizada pelo 18º BPM (Jacarepaguá) no momento em que o disparo atingiu a idosa.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital. Após o incidente, a PM reforçou o policiamento na região.