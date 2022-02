Roberta das Rosas Vieira, conhecida como "Rainha do Trem Bala", chefe do tráfico em comunidades de São Gonçalo - Divulgação

Roberta das Rosas Vieira, conhecida como "Rainha do Trem Bala", chefe do tráfico em comunidades de São GonçaloDivulgação

Publicado 07/02/2022 14:52

Rio - Policiais do São Gonçalo Presente prenderam, na noite deste domingo (7), a traficante Roberta das Rosas Vieira, conhecida como 'Rainha do Trem Bala', apontada como braço direito do criminoso Antônio Hilário, o Rabicó . De acordo com a polícia, uma equipe estava em patrulhamento, por volta das 22h, na Avenida José Mendonça, no bairro Mutondo, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, quando os policiais suspeitaram de um carro.

Quando os PMs realizaram a abordagem, a motorista fugiu. Um cerco, então, foi montado e os militares conseguiram alcançar o veículo. Após revista e consulta, foi constatado que Roberta chefiava o tráfico de drogas de várias comunidades da região.

Contra ela havia um mandado de prisão em aberto. A mulher foi conduzida para a 73ª DP (Neves), em São Gonçalo, onde permaneceu presa e foi autuada por tráfico.

Baixa nas lideranças do tráfico em São Gonçalo



No final de janeiro, a polícia também capturou uma das principais lideranças do tráfico de drogas de São Gonçalo , o Marcelo Hermínio Pereira, mais conhecido como 'Marcelinho do Pira', de 41 anos. O criminoso foi encontrado em um apartamento na localidade dos Predinhos do Jockey, no bairro de mesmo nome, reduto do tráfico na região, e não resistiu à prisão.

'Marcelinho do Pira' um dos maiores chefes do tráfico de São Gonçalo é preso Divulgação

Marcelinho do Pira chefiava o crime organizado nas Comunidades do Jockey, da Alma, da Candoza e do Complexo do Mutuapira, dominadas por uma das maiores facções criminosas do Estado, o Comando Vermelho (CV), responsável pelo tráfico de drogas, assim como por roubos de veículos e cargas e ataques armados a policiais cometidos nessas regiões.

Com a prisão de 'Marcelinho do Pira' e da 'Rainha do Trem Bala', o Rabicó, apontado como uma das principais e mais antigas lideranças da facção criminosa Comando Vermelho, perdeu aliados importantes para a administração das regiões. O crimino é considerado foragido da Justiça, com dois mandados de prisão preventiva pendentes contra ele.