As homenagens foram propostas pela presidente da Comissão de Turismo, deputada Alana Passos (PSL).Divulgação

Publicado 08/02/2022 00:00

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) concedeu, nesta segunda-feira, dia 7, a Medalha Tiradentes ao ministro do Turismo, Gilson Machado, e ao diretor-presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Carlos Alberto Gomes de Brito. Além da maior honraria da Casa, o ministro também recebeu o título de Cidadão do Estado do Rio. As homenagens foram propostas pela presidente da Comissão de Turismo, deputada Alana Passos (PSL).

Ao destacar os feitos do ministro e da Embratur para promover o setor no Rio, a deputada lembrou que o estado é porta de entrada de turistas no país: por ano, são mais de 1,2 milhões de visitantes, o que representa 27,5% do total.

“Investir no turismo é investir no desenvolvimento econômico e na transformação da sociedade. E o ministro e o presidente da Embratur têm olhado com carinho pelo nosso estado, que tem sido contemplado com diversas medidas para atrair investidores e turistas. Mas não apenas o Rio, mas todos os estados e municípios do Brasil”.

Entre os benefícios para o estado estão a inclusão da capital e de Angra dos Reis, na Costa Verde, no projeto Destinos Turísticos Inteligentes (DTI); a instalação de um escritório regional da Embratur e o desenvolvimento do turismo náutico.

A deputada destacou ainda a criação do Sistema Nacional de Registro de Hóspedes, o novo Guia Brasileiro de Sinalização Turística e do Sistema de Avaliação de Impacto ao Patrimônio (Saip), que permite que o processo de licenciamento em locais tombados seja feito online e, em vez dos atuais 45 dias, leve apenas 45 minutos.

“O setor turístico no Brasil está retomando a geração de emprego e renda com o avanço da vacinação. Estamos desburocratizando algumas das propostas para o desenvolvimento econômico e a ações estruturantes”, disse o ministro, que ressaltou o papel do Rio de Janeiro nesta retomada:

“Qualquer pessoa no mundo que pensa em turismo nas Américas lembra do Cristo Redentor. O Rio de Janeiro é o maior remédio para depressão que existe. Precisamos investir mais na divulgação do estado no exterior”, afirmou Gilson Machado.

O presidente da Embratur, Carlos Brito, também agradeceu o reconhecimento de seu trabalho. “Imensa honra receber esta medalha desse estado marcado com simbolismos que representam o turismo. Ainda vamos fazer muito mais pelo Rio de Janeiro”, enfatizou Brito.

Participaram da homenagem o deputado federal Hélio Lopes (PSL), o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca; e o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio), Alexandre Sampaio.