'Marcelinho do Pira' um dos maiores chefes do tráfico de São Gonçalo é preso - Divulgação

Publicado 31/01/2022 19:29

Rio - Uma das principais lideranças do tráfico de drogas de São Gonçalo, o Marcelo Hermínio Pereira, mais conhecido como "Marcelinho do Pira", de 41 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira, no bairro do Jockey, em São Gonçalo, por policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo). O criminoso foi encontrado em um apartamento na localidade dos Predinhos do Jockey, reduto do tráfico na região, e não resistiu à prisão.



Marcelinho do Pira chefiava o crime organizado nas Comunidades do Jockey, da Alma, da Candoza e do Complexo do Mutuapira, dominadas por uma das maiores facções criminosas do Estado, o Comando Vermelho (CV), responsável pelo tráfico de drogas, assim como por roubos de veículos e cargas e ataques armados a policiais cometidos nessas regiões.



Além disso, era ele quem comandava o Complexo do Salgueiro na ausência de Antonio Ilário Ferreira, o Rabicó, apontado como uma das principais e mais antigas lideranças da facção criminosa CV e considerado foragido da justiça.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, PMs lotados no 7º BPM (São Gonçalo) foram acusados de formação de quadrilha armada para praticar os crimes de concussão, extorsão, extorsão mediante sequestro, homicídio qualificado, entre outros, nos territórios dominados por Marcelinho.



Eles se revezavam no recebimento de dinheiro e vantagens dos traficantes para não reprimir o comércio de drogas no Complexo do Salgueiro. Os policiais investigados de libertar integrantes do tráfico presos em flagrante e de devolver cargas de drogas apreendidas. Nos chamados 'arregos', os PMs cobravam dos traficantes de R$ 500 a R$ 10 mil, dependendo do tipo de extorsão.



Em 2017, para aumentar o faturamento os traficantes de drogas, comandados pelo criminoso, investiram cada vez mais no roubo de cargas. O Portal dos Procurados do Disque Denúncia oferecia R$ 1 mil por informações que levassem à sua prisão. A ocorrência foi apresentada na 74ª DP (Alcântara).