Atividades presenciais da UERJ voltam dia 16Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 07/02/2022 14:37 | Atualizado 07/02/2022 14:39

Rio - A Reitoria Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) informou que a volta das atividades presenciais está marcada para o dia 16 de fevereiro. Segundo a instituição, a decisão se baseia em uma nota técnica emitida pela Pró-reitoria de Saúde (PR-5). Sendo assim, está previsto o retorno das atribuições administrativas, de ensino, pesquisa e extensão da universidade, inclusive do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-Uerj), com a manutenção dos protocolos de biossegurança.

Segundo a análise da Pró-reitoria de Saúde da Uerj, o número de casos pela variante Ômicron do SARS-Cov-2 no município e estado do Rio de Janeiro apresentou queda consistente nas últimas duas semanas. Além disso, a taxa de ocupação em leitos de UTI por pacientes de Covid-19 foi entendida como dentro dos limites de segurança. Com isso, a PR-5 recomendou o retorno das atividades presenciais. O uso de máscara e o comprovante de vacinação serão exigidos.

O calendário acadêmico aprovado pelo Conselho Universitário, que prevê atividades híbridas de acordo com as prerrogativas de cada unidade, segue em vigor. A instituição estava atuando remotamente desde 10 de janeiro, quando a suspensão foi anunciada até o dia 31 do mesmo mês. Depois, houve uma prorrogação para o dia 15 de fevereiro. Agora, a Reitoria informou que a data não será novamente prorrogada.

Rede municipal e estadual voltam nesta segunda (7), enquanto estudante de federais protestam



O ano letivo voltou 100% presencial para cerca de 629 mil estudantes da rede municipal de ensino no Rio de Janeiro. A empolgação dos alunos e responsáveis foi vista nesta segunda-feira (7) . As atividades nessas instituições foram feitas de maneira remota em 2020 e 2021. Agora, os alunos poderão reencontrar ou conhecer seus colegas.

No Centro, estudantes do Pedro II caminharam da Cinelândia até o Ministério Público Federal (MPF), que já havia pedido à Justiça o retorno das aulas presenciais, em uma das instituições de ensino mais tradicionais do Brasil.