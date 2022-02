Empresa alega que homem acessou a via indevidamente - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 08/02/2022 10:25 | Atualizado 08/02/2022 11:37

Rio - Um homem não identificado foi atropelado por um trem, na manhã desta terça-feira, nas proximidades da estação Maracanã, da SuperVia. A empresa alegou que houve um acesso indevido à via férrea, às 8h35, e o Corpo de Bombeiros, o SAMU e o Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) foram acionados para a ocorrência.

O Corpo de Bombeiros informou que a vítima foi socorrida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. A circulação dos trens não está sendo afetada no momento. Nâo há informações sobre o estado de saúde do homem.



A SuperVia também destacou que é extremamente importante que as pessoas respeitem as normas de segurança e não transitem na via férrea para evitar acidentes. A linha férrea é área exclusiva para a circulação dos trens.