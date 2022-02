Familiares de Jurema Alvares morta na Cidade de Deus, no IML - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 08/02/2022 10:29 | Atualizado 08/02/2022 11:04

Jurema Alvares Pinto, de 66 anos, fotogaleria Rio - A filha da diarista, de 66 anos, morta com um tiro no peito , na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, disse que a mãe era batalhadora e gostava de ajudar a família e os vizinhos. Os familiares da vítima estiveram no Instituto Médico-Legal (IML) na manhã desta terça-feira para fazer o reconhecimento e liberar o corpo.Jurema tinha cinco filhos e dez netos, sendo que um deles morava com ela. "Minha mãe era muito batalhadora, trabalhava desde os 13 anos. Criou a gente sozinha, porque meu pai não a ajudou. Ela criou o neto de 24 anos até hoje. Eles moravam juntos, dormiam na mesma cama, praticamente um filho pra ela. Ela era uma guerreira e agora foi embora, deixou a gente aqui. Ela ajudava a família e os vizinhos, era muito querida", disse Cristina Alvares, chorando.

A idosa estava na carona do carro do filho, Marcelo Alvares, passando pela Rua Edgard Werneck que margeia a comunidade. O disparo teria sido efetuado por traficantes que transitavam pela via no momento. Segundo Cristina, a mãe estava indo para o trabalho, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, e levava no colo uma vassoura recém-comprada que usaria no serviço. Em relato feito aos PMs, o filho da vítima teria dito que ouviu muitos tiros e viu traficantes atravessando a rua.

"Não tinha nenhum policial, nenhum confronto. Meu irmão disse que tinha uns meninos ali passando no sinal e que deram tiros pro alto. Ele sentiu uns estilhaços no rosto dele e quando olhou pro lado, minha mãe colocou a mão no peito disse: 'Acho que levei um tiro'. Ele já ligou o pisca alerta, porque já estava ali na praça da Cidade de Deus. Aí um mototaxista veio e o ajudou a entrar na UPA com ela", contou a filha de Jurema.

Cristina disse que era uma rotina o irmão passar naquela região, porque levava e buscava todo dia a mãe no trabalho. Segundo ela, Jurema já era aposentada e os filhos já haviam pedido para ela parar de trabalhar, sem sucesso.

"Ela era aposentada e a gente já tinha pedido pra ela parar de trabalhar, porque ela não precisava. Só que ela não conseguia ficar em casa, gostava de trabalhar", disse ela.

Crime a poucos metros de Companhia Destacada da PM

"A gente estava vindo normal, como a gente passa ali sempre, de repente chega na praça e a gente escuta barulho de disparo. Nessa, o sinal fechou e vimos os carros parados na outra via e vimos homens armados passando e dando tiro. Paramos ali e fiquei parado no sinal. Tiro pra cá, tiro pra lá. Escuto estilhaço batendo no meu rosto e eu olho pra mim e caramba atingiram meu carro", relembrou ele.

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, não havia nenhuma operação policial sendo realizada pelo 18º BPM (Jacarepaguá) no momento em que o disparo atingiu a idosa.

A Polícia Civil informou nesta terça que a investigação está em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Os agentes seguem em diligências para esclarecer a autoria, a origem do disparo que atingiu a vítima e a dinâmica do crime.