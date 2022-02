A ação também marca o começo das obras de infraestrutura que beneficiarão cerca de 1,2 milhão de pessoas no Rio - Rafael Campos

Publicado 07/02/2022 14:40

Rio - As operações da Iguá como concessionária dos serviços de água e esgoto no Rio de Janeiro iniciaram nesta segunda-feira (07), em um evento na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. A empresa assume a atuação plena nas regiões de Jacarepaguá, Barra e nos municípios de Miguel Pereira e Paty do Alferes. Com o início do funcionamento, o estado e municípios receberão a segunda parcela da outorga, no valor de cerca de R$ 1,09 bilhão.

A ação também marca o começo das obras de infraestrutura que beneficiarão cerca de 1,2 milhão de pessoas nessas regiões. Entre as primeiras ações previstas, a empresa também apoiará o programa Cidade Integrada recém-lançado pelo governador Cláudio Castro, oferecendo melhorias na comunidade da Muzema."Hoje mostramos como é possível fazer políticas públicas com prazos, transparência e com absoluta governança. Em um ano e meio conseguimos tirar a concessão de saneamento do papel. Um processo de muito sucesso, que é fruto de diálogo com os poderes e de muito trabalho em equipe. A Iguá assume hoje não só os serviços, mas também o compromisso de atingir as metas e levar saneamento para a população. Esse é um projeto que vai além do saneamento, que vai levar também mais qualidade de vida, mais saúde, mais empregos, valorização imobiliária, desenvolvimento e dignidade para os cidadãos", disse o secretário de Estado da Casa Civil, Nicola Miccione.A Iguá fará um investimento de cerca de R$ 2,7 bilhões no Estado. Em Miguel Pereira e Paty do Alferes, realizará o ciclo completo do saneamento básico, com captação, tratamento e distribuição de água tratada, assim como os serviços de esgotamento sanitário. Na capital, a captação e o tratamento da água, produzida na Estação de Tratamento de Água do Guandu continuará sob responsabilidade da Cedae."A operação no Rio de Janeiro permite colocar em prática nossos diferenciais, com excelência e inovação na execução dos serviços de saneamento básico, encantamento dos clientes e sustentabilidade, pilares da nossa gestão estratégica. Chegamos com o propósito de levar mais saúde, dignidade e qualidade de vida para milhares de pessoas, trazendo a expertise da Iguá no setor. Nosso propósito é trabalhar para mudar a vida das comunidades, em conjunto com autoridades e a população", explicou Carlos Brandão, CEO da Iguá.Na área de atuação da empresa também estão incluídas as seguintes regiões: Barra da Tijuca, Camorim, Cidade de Deus, Curicica, Freguesia (Jacarepaguá), Gardênia Azul, Anil, Grumari, Itanhangá, Jacarepaguá, Joá, Pechincha, Recreio dos Bandeirantes, Tanque, Taquara, Praça Seca (parcial), Vargem Grande, Vargem Pequena e imediações."A Iguá, que já presta serviços em outras localidades do país, mostrou capacidade técnica, e a operação assistida deu-se de forma harmônica e contributiva. Suas equipes não economizaram empenho e dedicação. Tenho certeza de que a empresa vai atender as metas e trazer avanços para a região", contou Leonardo Soares, diretor-presidente da Cedae.O programa Cidade Integrada, lançado recentemente pelo governador Cláudio Castro, também contará com o apoio da concessionária Iguá. A empresa preparou um pacote de medidas para a Muzema, previstos para começar ainda esse mês.A região receberá pesquisa e manutenção de vazamentos de água e esgoto. Outra melhoria é a instalação de sensores para monitoramento remoto da pressão do abastecimento. A médio e longo prazos, a empresa fará o recadastramento de residências e a implantação de coletores de tempo seco.