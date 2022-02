Caso foi investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Reprodução

Publicado 07/02/2022 15:04 | Atualizado 07/02/2022 15:33

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, nesta segunda-feira (7), um homem suspeito de latrocínio (roubo seguido de morte). De acordo com os agentes, o bandido trabalhava como garoto de programa e teria conhecido a vítima, Isaque Luis Firmino, de 21 anos, por meio de um site de relacionamento. O crime, segundo investigações, foi cometido no dia 9 de janeiro deste ano, na estação de trem Benjamim do Monte, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio.

O assassino, que não teve o nome divulgado, foi localizado em um centro de reabilitação de pessoas dependentes do uso de drogas em Piraí, no Sul Fluminense.

No dia do crime, os dois combinaram um encontro na rodoviária de Campo Grande para se conhecerem pessoalmente. De lá, foram para a estação Benjamim do Monte, onde a vítima foi roubada e morta. Segundo os agentes, antes da morte de Isaque, o criminoso já havia sido indiciado por homicídio qualificado. Ele teria matado o estrangeiro Reinhard Anton Adler, em dezembro de 2016, no Centro do Rio.

O corpo foi encontrado na linha do trem, com um cinto enrolado no pescoço. Além de matar Isaque, o assassino roubou um telefone celular, um fone de ouvido e documentos da vítima, que eram usados por ele para cometer crimes patrimoniais.

Neste fim de semana, os agentes receberam informações de que o suspeito estaria em um centro de reabilitação de usuários de drogas e que planejava fugir para o Espírito Santo. Ele foi capturado no local e não resistiu à prisão. Com o homem, a polícia encontrou os pertences da vítima. O criminoso foi indiciado por homicídio.