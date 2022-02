Escola Municipal Alberto Torres foi alvo de furto durante o fim de semana - Reprodução / Google Street View

Publicado 07/02/2022 17:50 | Atualizado 07/02/2022 18:05

Rio - Criminosos invadiram a Escola Municipal Alberto Torres, no Colubandê, São Gonçalo, e levaram cobre das instalações de gás e ferro dos balanços. O furto aconteceu durante o último fim de semana, quando não havia ninguém no local. Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados nesta segunda-feira (7) e constataram o crime. De acordo com a PM, um cadeado também havia sido arrombado.

Segundo a Secretaria de Educação de São Gonçalo, não há risco de vazamento de gás e as atividades escolares foram mantidas normalmente para os 362 alunos que estudam no turno da manhã. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara).