Publicado 07/02/2022 16:53

Rio - Uma menina de 9 anos faleceu, no último sábado (5), após ser atingido por um trem no município de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. O caso ocorreu na Estrada Silvio Guaraciaba, na altura do bairro Barão de Angra. A criança foi levada ao Hospital das Clinicas Nossa Senhora da Conceição, mas chegou no local já sem vida.

Segundo as informações da MRS Logística, que administra a linha ferroviária da região, o acidente ocorreu porque a criança corria atrás de um cachorro e ambos se chocaram contra a composição férrea. A companhia informou que lamenta profundamente o ocorrido.

Adolescente é atingida por um trem em Barra do Piraí no mesmo dia

Também no sábado, uma adolescente de 13 anos ficou ferida após ser atingida por um trem no distrito de Vargem Alegre, em Barra do Piraí. A jovem foi levada ao Hospital São João Batista, localizado no município de Volta Redonda, e segue internada na unidade.

A MRS Logística lamentou o ocorrido e afirmou que o trem trafegava pelo local cumprindo os parâmetros de segurança, como uso da buzina. Ainda de acordo com a concessionária, a jovem tentou fazer a passagem da linha e acabou atingida.