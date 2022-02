Polícia Militar faz operação em quatro comunidades das zonas Norte e Oeste nesta segunda-feira (7) - Divulgação

Publicado 07/02/2022 15:31

Rio - A operação da Polícia Militar iniciada, desde a manhã desta segunda-feira, em duas comunidades da Zona Oeste do Rio deixou 25 escolas da rede municipal e duas da rede estadual de portas fechadas. Alunos que estudam próximo às comunidades da Vila Aliança e na Coréia, em Senador Camará não conseguiram retornar às aulas 100% presenciais, depois de dois anos letivos com ensino à distância ou híbrido, por causa da pandemia de covid-19. Acontece ainda uma outra operação da PM nas comunidades do Mandela e Arará, na Zona Norte.



Operação em Senador Camará tem seis presos

Unidades do 2º Comando de Policiamento de Área e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) atuam em apoio ao 14º BPM (Bangu) na operação no Complexo de Senador Camará. Moradores relataram um clima de tensão na região e evitaram sair de casa. Em uma ação na Comunidade da Coreia, equipes do 14º BPM apreenderam um fuzil 5.566; uma granada; dois radiostransmissores s e um cinto de guarnição. Dois suspeitos foram detidos nesta ocorrência.



Na comunidade do Sapo, policiais do 14º BPM prenderam um homem com um carregador de fuzil, uma luneta e duas capas de colete. Outro suspeito foi detido com uma mochila contendo três fuzis air soft; um revólver calibre .38; uma pistola de air soft e três radiotransmissores. Outro suspeito foi detido com uma mochila contendo grande quantidade de droga a serem contabilizadas.

Além das ações operacionais na comunidade do Sapo, foram retiradas diversas barricadas em diversos pontos em principais vias, incluindo Estrada do Viegas com Rua Sóter de Araujo; Avenida Santa Cruz com Rua Humberto bandeira de Melo; Avenida de Santa Cruz com Rua Rodrigues de Freitas.



Em ação de equipe do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) na Rua Ubatã, um bandido foi detido com uma pistola e dois carregadores, e conduzido à 34ª DP (Bangu). O Batalhão de Ações com Cães (BAC) localizou na Vila Aliança uma mochila contendo farto material entorpecente a ser contabilizado.

Réplicas de #Fuzis e de pistola, além de três rádios transmissores e um revólver foram apreendidos nesta segunda-feira por policiais do #14BPM na comunidade do Sapo, em Senador Camará. A ocorrência está em andamento. pic.twitter.com/AEelHIxitr — @pmerj (@PMERJ) February 7, 2022

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que o Colégio Estadual Marieta Cunha da Silva, em Bangu, e o Ciep 313 Rubem Braga, de Senador Camará, não terão atividades presenciais devidos a operações policiais nas localidades, que dificultou o acesso de alunos e profissionais.



Operação na Zona Norte tem uma pessoa presa

Unidades subordinadas à Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) realizam também uma operação na Comunidade do Arará e Mandela, Zona Norte do Rio, com apoio do Batalhão de Ações com Cães. Segundo informações preliminares, um suspeito de tráfico foi detido.

No Largo da Santinha, uma mochila foi encontrada com drogas. O material foi conduzido para a 21ª DP (Bonsucesso) para ser contabilizado. A ocorrência está em andamento.

Criminosos foragidos do Jacarezinho fazem PM iniciar operação emergencial na Zona Oeste



Na operação de sábado (5), equipes do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Grupamento Aeromóvel (GAM) atuaram em apoio ao 14º BPM (Bangu), em uma operação de caráter emergencial no Complexo de Senador Camará, Zona Oeste do Rio de Janeiro

A ação policial de urgência é um reflexo da ocupação pelas polícias civil e militar nas favelas do Jacarezinho, na Zona Norte, parte do plano de Cidade Integrada do Governo do Rio. Criminosos desta comunidade, e da Cidade Alta, tentavam encontrar novos territórios para dominar, segundo a PM. Além disso, a ação teve o objetivo de coibir e desarticular ações criminosas ligadas a roubos de veículos e cargas e invasão e ataques de criminosos rivais.

Ao todo, duas pessoas morreram e um homem foi preso na noite deste sábado (5). Outras três pessoas estavam internadas em estado grave no Hospital Municipal Albert Schweitzer (HMAS), em Realengo. A direção do hospital ainda não atualizou o estado de saúde desses pacientes nesta segunda-feira.