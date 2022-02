Polícia Militar faz operação emergencial no bairro Senador Camará, na Zona Norte do Rio - Divulgação

06/02/2022



Rio - Duas pessoas morreram e um homem foi preso na noite deste sábado (5), durante uma operação classificada como emergencial pela Polícia Militar, em Senador Camará , na Zona Oeste do Rio. A ação policial de urgência é um reflexo da ocupação pelas polícias civil e militar nas favelas do Jacarezinho, na Zona Norte, parte do plano de Cidade Integrada do Governo do Rio. Criminosos desta comunidade, e da Cidade Alta, tentavam encontrar novos territórios para dominar.

De acordo com a PM, cinco pessoas ficaram feridas e foram socorridas por pedestres ao Hospital Municipal Albert Schweitzer (HMAS), em Realengo, mas um deles não resistiu aos ferimentos. A direção do hospital informou que há ainda três internados em estado grave e um estável.

Outro ferido foi socorrido por militares para o mesmo hospital, mas também não resistiu aos ferimentos. Com ele foi apreendido um fuzil calibre 5.56, segundo a PM.

Um suspeito foi preso e um rádio comunicador foi apreendido. Questionada se o outro morto, socorrido por pedestres, estava envolvido no conflito, a PM informou que as pessoas envolvidas nas ocorrências não foram identificadas. O policiamento segue reforçado na região e, até o início da manhã deste domingo, não houve registro de tiroteio.



Na operação deste sábado (5), equipes do 2ºComando de Policiamento de Área (CPA), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Grupamento Aeromóvel (GAM) atuaram em apoio ao 14ºBPM (Bangu), em uma operação de caráter emergencial no Complexo de Senador Camará, Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com a PM, a operação emergencial teve o objetivo de coibir e desarticular ações criminosas ligadas a roubos de veículos e cargas e invasão e ataques de criminosos rivais.

Reflexos da Cidade Integrada em outras comunidades



Ao longo da semana, equipes do batalhão da área foram mobilizadas devido a confrontos entre grupos rivais, e intensificaram o policiamento no terreno. De acordo com as investigações da polícia, grupos criminosos oriundos de áreas que estão sendo ocupadas pelas forças de segurança do estado na Zona Norte, como o Jacarezinho e Cidade Alta, tentam buscar refúgio em outras comunidades da cidade, realizando ataques e confrontos para poderem se estabelecer.



Ao chegar na região para impedir o confronto entre as facções, a PM também viu que vias de acesso ao bairro Senador Camará haviam sido bloqueadas para que um evento não autorizado fosse realizado por criminosos. Quando os policiais chegaram ao terreno, os traficantes já haviam desmontado a estrutura que estava sendo preparada para o evento, e buscaram refúgio em área de mata. Os agentes foram atacados a tiros e houve confronto.



As ocorrências foram encaminhadas para 34ª DP (Bangu) e 35ª DP (Campo Grande).