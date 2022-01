Miliciano é executado por ex-companheiro de facção como prova de fidelidade ao Comando Vermelho do Morro do 18 - Divulgação

Rio - Os responsáveis pelos intensos tiroteios no Morro do Fubá, em Cascadura, Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta-feira , que assustaram moradores da comunidade, foram os traficantes do Comando Vermelho (CV) do Morro do 18, no bairro de Água Santa, na Zona Norte do Rio. Eles executaram um integrante da milícia do Tico e Teco, identificado inicialmente como 'Lekinho', no Morro do Fubá, em Cascadura, também Zona Norte, para provar a fidelidade de ex-miliciano do Campinho, que se aliou ao CV na noite de quarta-feira (5).

Durante o tiroteio, um morador identificado como Gilson Araújo de Souza, de 50 anos, foi baleado no braço e na perna. Por volta das 6h53, equipes do Corpo de Bombeiros do Campinho foram acionados para socorrer a vítima. Ele foi levado para o Hospital Municipal Salgado Filho e o seu estado de saúde é estável.

De acordo com os próprios traficantes do CV, em relatos e vídeos publicados nas redes sociais, a execução foi uma prova de fidelidade do ex-miliciano que roubou fuzis e farta quantia de dinheiro da milícia do Tico e Teco na noite da última quarta-feira (5). Os traficantes do CV se exibiram ao filmar o momento em que o miliciano era alvejado com diversos tiros.

Ex-miliciano deu 'golpe' na milícia e roubou fuzis e farta quantidade de dinheiro Divulgação

Segundo a Polícia Militar, equipes não participaram do tiroteio na região e também não realizaram operações no local. Ainda pela manhã, o 9º BPM (Rocha Miranda) e o 3º BPM (Méier) foram informados que uma pessoa ferida deu entrada no Hospital Municipal Salgado Filho. A ocorrência está em andamento e será encaminhada para a 23ª DP (Méier).

Também pela manhã, policiais do 9º BPM foram acionados para verificar um possível encontro de cadáver no Morro do Fubá. No local indicado, encontraram o corpo do suspeito. A área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada.

Logo pela manhã, moradores já haviam suspeitado de uma invasão do CV na região. "Não parece operação, acho que é invasão, não tem nenhum carro de polícia aqui", questionou um morador em um grupo de WhatsApp local. "Não sei o que é, mas está assustador", lamenta outra. O chão de uma das ruas da comunidade amanheceu com várias cápsulas de balas espalhadas pelo chão. Quem mora na região teme por uma nova guerra nas próximas horas, ainda mais violenta.

Moradores do Morro do Fubá, em Cascadura, registram várias cápsulas de balas pela rua Divulgação