Morro do Fubá - REPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 06/01/2022 07:23 | Atualizado 06/01/2022 07:31

Rio - Moradores do Morro do Fubá, em Cascadura, Zona Norte do Rio, acordaram assustados por conta de um intenso tiroteio entre criminosos, na manhã desta quinta-feira (6).

O confronto é uma tentativa de invasão de traficantes do Comando Vermelho à comunidade, dominada por milicianos. "Não parece operação, acho que é invasão, não tem nenhum carro de polícia aqui", questiona um morador em um grupo de Whatsapp local. "Não sei o que é, mas está assustador", lamenta outra.

Procurada, a Polícia Militar afirmou que militares que faziam um patrulhamento nas proximidades do Morro do Fubá ouviram o barulho dos tiros, mas que não houve ocorrência de confronto envolvendo a PM. "Policiais militares do 9ºBPM (Rocha Miranda) em patrulhamento informaram que foram ouvidos disparos de arma de fogo possivelmente oriundos da comunidade Morro do Fubá, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Não houve ocorrência de confronto armado envolvendo nossas equipes. Policiamento ostensivo segue atuando na região".