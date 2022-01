Traficantes do Comando Vermelho (CV) invadem o Morro do Fubá, na Zona Norte do Rio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 21/01/2022 14:22 | Atualizado 21/01/2022 16:17

Rio - Moradores do Morro do Fubá, na Zona Norte do Rio, presenciam desde o fim da manhã desta sexta-feira, cenas de guerra na comunidade. Uma intensa troca de tiros, com armamento pesado, acontece na parte alta da região. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, traficantes do Comando Vermelho (CV) invadiram o território dominado pela milícia e iniciaram um intenso confronto para expulsá-los da comunidade. Essa é a segunda tentativa do CV de dominar a região neste ano

Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) fazem, neste momento, uma operação nas comunidades do Campinho e Fubá, próximas aos bairros de Quintino e Cascadura, Zona Norte do Rio, para estabilização da região após registros de tiroteio entre criminosos locais. Até o momento, não há informação sobre prisões e apreensões.





Guerra entre traficantes e milicianos no Morro do Fubá, na Zona Norte.

Vídeos gravados por moradores durante o tiroteio já circulam entre os grupos de moradores. Em um deles, é possível ver que traficantes se exibindo dentro de um campo de futebol localizado na Rua Lancastre, ponto central da comunidade.

Assustados, moradores comentaram sobre o confronto nas redes sociais: "caraca, começou um tiroteio ali no morro do Fubá, parece que tá aqui no início da rua!"; "Todo dia e toda hora é tiroteio no Morro do Fubá. Bala comendo agora, só arma pesada. Um mês nessa guerra. Não podemos ir trabalhar, não podemos ir na esquina comprar pão. Morador pede paz"; "Está acontecendo uma guerra no Morro do Fubá em Cascadura nesse momento, desde cedo muitos tiros de armas pesadas inclusive granadas estão sendo ouvidos dos bairros de Madureira, Cascadura, Quintino, Campinho é assustador!".



Chefe da milícia do Morro do Fubá recebeu ameaças Há ainda a informação de que alguns traficantes do CV já haviam invadido a comunidade durante a madrugada desta sexta-feira. O perfil Onde Tem Tiro, que monitora os tiroteios no Estado do Rio, registrou um tiroteio na região às 4h10. Imagens divulgadas pelos próprios traficantes do CV dão conta que até boca de fumo já estava sendo instalada nas primeiras horas do dia.

No dia 11 de janeiro, traficantes do CV que dominam o Morro do 18, liderados pelo traficante "Baby", invadiram a casa de um dos chefes da milícia da comunidade, o "Leleo". "Adoramos a piscina do leleu e macaquinho. A paz reinou. C.v Quem quiser vim pra nós a hora e essa".

Moradores encontraram dois corpos, que seriam de paramilitares, pelas ruas da comunidade, no dia da invasão. Um dos corpos foi deixado na Rua João Romeiro, e outro na Rua João Barbalho, ambos pela manhã.