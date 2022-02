O diretor Alexandre Machafer, idealizador da oficina - Divulgação

Publicado 16/02/2022 13:56

Rio - As inscrições para a 9ª Oficina de Atores Cesgranrio foram prorrogadas até o dia 2 de março. Totalmente gratuito, o curso tem duração de três meses e é coordenado pelo diretor Alexandre Machafer, coordenador do Audiovisual da Fundação Cesgranrio. Os candidatos devem ter, no mínimo, 18 anos e ensino médio completo. Também é obrigatório registro na Delegacia Regional do Trabalho (DRT) como ator ou atriz profissional.