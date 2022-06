Região Administrativa de Madureira conta com elevador que não funciona - Reprodução

Publicado 24/06/2022 22:05 | Atualizado 24/06/2022 22:15

Rio - Um vendedor ambulante, com dificuldade de mobilidade, foi filmado em vídeo nesta sexta-feira (24), esperando por atendimento no térreo da Região Administrativa de Madureira, na Zona Norte da Cidade, por quatro horas. De muletas, ele tem dificuldades para subir escadas e, sem conseguir ser atendido, o homem vai embora sem resolver o seu problema.



De acordo com o RJTV2, da TV Globo, o homem esperou quatro horas no térreo para imprimir um novo crachá de identificação. Apesar da longa espera, nenhum funcionário foi até o vendedor.

A Região Administrativa tem um elevador, mas está desativado. Segundo relatos, ele nunca funcionou e está escondido atrás de plantas.



Procurada pelo DIA, a Prefeitura do Rio ainda não se pronunciou sobre o assunto.