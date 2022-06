Familiares e amigos do motorista de aplicativo, Lucas Mendes, encontrado morto na comunidade Rio das Pedras participam de enterro do rapaz no Cemitério de Irajá - Amanda Melo/Agência O Dia

Familiares e amigos do motorista de aplicativo, Lucas Mendes, encontrado morto na comunidade Rio das Pedras participam de enterro do rapaz no Cemitério de IrajáAmanda Melo/Agência O Dia

Publicado 25/06/2022 14:09 | Atualizado 25/06/2022 14:19





Rio - Encontrado morto na comunidade Rio das Pedras, na última quinta-feira (23), o motorista de aplicativo Lucas Mendes, de 26 anos, foi enterrado no início da tarde deste sábado (25) no Cemitério de Irajá, na Zona Norte. A enfermeira Myrna Mendes, irmã de Lucas, disse que a família espera por respostas da Polícia Civil para esclarecer o caso. Lucas estava desaparecido desde o último dia 18. Ele e um amigo teriam ido à Zona Oeste comprar ouro para revender. O corpo foi achado pela polícia enterrado na região de Rio das Pedras, na Zona Oeste. "Esperamos por respostas. Até o momento, a polícia tem feito um bom trabalho. Muitas famílias ficam anos sem saber o que aconteceu com seus parentes desaparecidos, em casos sem resoluções", comentou Myrna. O corpo chegou direto da funerária para o enterro. O velório não foi possível devido ao estado que o corpo foi encontrado. Cerca de 50 familiares e amigos se reuniram para despedida momentos antes do sepultamento.

Na chegada ao cemitério, a mãe da vítima chorava muito e foi amparada pelos familiares. Lucas morava com a mãe e três irmãos, sendo um deles gêmeo do rapaz. Ele cursava faculdade de logística, era solteiro e não tinha filhos.

"Era um bom moleque, que trabalhou comigo em vários eventos. Gente boa. Muito animado, extrovertido, alegre. Essa história está muito estranha. Sempre foi um moleque do bem. Tenho certeza que entrou em alguma furada. É inaceitável", disse um amigo de Lucas, que pediu para não ser identificado. Um amigo de Lucas, que teria saído junto com ele antes do desaparecimento, contou aos familiares do rapaz que eles tinham ido a um bar negociar a compra de ouro para revender. No local, os negociadores fizeram Lucas entrar em um carro preto e teriam dado voltas com ele pela Tijuquinha, no Itanhangá, na Zona Oeste. O amigo disse ainda que manteve contato com Lucas por um tempo pelo celular, até que ele disse que os homens estavam armados. Em seguida, o amigo decidiu fugir no carro do Lucas.

Procurada, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o andamento das investigações.