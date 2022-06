Lucas Mendes, de 26 anos, desapareceu no último sábado (18), na Tijuquinha, na Zona Oeste do Rio - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 23/06/2022 16:42 | Atualizado 23/06/2022 17:06

Rio – Agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) encontraram, nesta quinta-feira (23), o corpo do motorista de aplicativo Lucas Mendes, de 26 anos, na comunidade de Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio. Ele estava desaparecido desde o último sábado, quando saiu de casa em Irajá, Zona Norte, com um amigo identificado como Gabriel. De acordo com a Polícia Civil, as investigações seguem em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime.

Lucas estava desaparecido desde o último sábado (18), quando saiu para comprar ouro com seu amigo para revender. Segundo os agentes, ele foi localizado pela última vez na Rua da Chácara, na Tijuquinha, Zona Oeste.

Na última terça-feira, a irmã do rapaz, Myrna Mendes, em entrevista para O DIA, disse que sua família não conhecia o amigo que acompanhou Lucas até a Tijuquinha, mas sabia que o irmão estava buscando uma renda alternativa. "Ele estava desempregado, trabalhando apenas como motorista de aplicativo. Agora sobre o amigo, não sei muito sobre ele", disse.

Ela conta ainda que o Gabriel apareceu em sua casa para entregar o carro do irmão. De acordo como homem, Lucas foi levado por negociadores e deixou o carro para trás. "A minha visão é que quem tem um 'amigo' desse nem precisa de inimigos", disse a irmã.