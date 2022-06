Amostra de vírus da varíola dos macacos - Divulgação

Publicado 23/06/2022 19:27 | Atualizado 23/06/2022 19:46

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-Rio) informou na noite desta quinta-feira que foram confirmados mais dois casos de varíola dos macacos na cidade. São dois homens, de 25 e 30 anos, moradores do município do Rio e sem histórico de viagem internacional ou contato próximo com viajante.

Ambos estão em isolamento domiciliar e sendo monitorados diariamente pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) por meio da Coordenação de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde (CIEVS-Rio) e assistidos pelo Instituto Nacional de Infectologia (INI) da Fiocruz.



Assim, o município do Rio tem, até o momento, três casos confirmados da doença. De acordo com a pasta, todos apresentam boa evolução clínica, seguem em isolamento domiciliar e em monitoramento diário, assim como os seus contatos próximos que não apresentaram sintomas.

Casos confirmados no estado do Rio

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), informou que, até esta quinta-feira, foram realizadas 21 notificações de casos suspeitos de monkeypox (varíola do macaco) no estado do Rio de Janeiro. Até o momento, quatro casos foram confirmados (dois pacientes residentes no município do Rio, um paciente residente em Maricá e outro de Londres que chegou ao Rio) e 17 foram descartados.

De acordo com a Secretaria de Saúde, é importante ressaltar que embora a doença tenha sido identificada pela primeira vez em macacos, o surto atual não tem relação com esses animais.