Comediante Gregório Duvivier foi condenado a indenizar o empresário Luciano Hang - Divulgação

Comediante Gregório Duvivier foi condenado a indenizar o empresário Luciano Hang Divulgação

Publicado 24/06/2022 14:35

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) negou, nesta quinta-feira (23), o recurso em segunda instância do comediante Gregório Duvivier contra uma sentença de indenização ao empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan. A condenação, mantida por unanimidade, é no valor de R$ 25 mil e foi motivada por uma postagem em uma rede social.

Hang afirma que Gregório publicou, no dia 10 de maio de 2019, uma foto em seu perfil com a legenda "to tisti alguém mata o véio da havan". Com isso, o empresário teria sido alvo de ódio e incitações de violência. Em sua contestação, o comediante alegou que Hang se autoproclama como "véio da Havan" nas redes e, por isso, já se expõe de maneira voluntária e consciente na internet.

Além disso, Gregório ressaltou que é um dos maiores atores e comediantes do país, profissões ligadas às liberdades de imprensa e expressão. No recurso, o humorista reafirmou os argumentos e defendeu que também é roteirista e escritor e, logo, fez apenas uma piada, mas que nunca desejou a morte do empresário.

A desembargadora Valéria Dacheux entendeu que a utilização do verbo "matar" gerou uma onda de ódio contra Hang, mesmo que não tenha sido usado no sentido literal. Ela também destacou que os dois são pessoas públicas com muitos seguidores, e "precisam ter cuidado até mesmo com brincadeiras".

Em uma rede social, o dono das lojas Havan comemorou a decisão e afirmou que o dinheiro será doado para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). "Liberdade e expressão, sim. Incitação à violência, não", concluiu. O DIA tenta contato com a defesa do comediante, que ainda não se pronunciou. O espaço segue aberto para manifestações.