Foram apreendidas uma pistola 9 mm e drogas que ainda não foram contabilizadas - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 24/06/2022 14:22

Rio - Uma operação da Polícia Militar nas comunidades do Rosário, Perpétuo e Pimentel, em Teresópolis, Região Serrana o Rio, terminou com um morto e um suspeito preso na manhã desta sexta-feira (24). A ação, que contou com a Polícia Civil e o Ministério Público, teve o objetivo de localizar criminosos com mandados de prisão em aberto.

De acordo com a PM, no Rosário, policiais do 30º BPM (Teresópolis) foram atacados a tiros e houve confronto. Após o fim do tiroteio, os agentes localizaram um homem ferido e o socorreram ao Hospital das Clínicas de Teresópolis. O suspeito não resistiu e morreu na unidade.

Um outro suspeito foi detido no mesmo local. Na ação, foram apreendidas uma pistola 9 mm e drogas ainda não contabilizadas. A ocorrência segue em andamento.