Fábio não resistiu ao passar mal em um concurso da Polícia CivilReprodução

Publicado 24/06/2022 12:46

Rio- Um homem, identificado como Fábio Henrique Silva, de 41 anos, morreu após passar mal durante uma prova de concurso para a Polícia Civil. Fábio disputava a prova física para o cargo de inspetor, que aconteceu no Centro de Treinamento de Deodoro, na Zona Oeste. Nas imagens, é possível ver que ele cai na pista durante uma corrida. Ele tenta se levantar para continuar a prova, mas cai novamente por algumas vezes. Após cerca de um minuto, Fábio recebe atendimento médico.

Candidato morre após passar mal durante prova física da Polícia Civil

Crédito: Reprodução

O participante chegou a ser levado para o Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, na Zona Norte, mas não resistiu. A direção da unidade informou que ele deu entrada na madrugada desta quinta-feira (23), mas morreu ainda no início da manhã.

Maria Clara, filha de Fábio, lamentou a morte do pai nas redes sociais Reprodução/Redes Sociais

Nas redes sociais, a filha de Fábio, Maria Clara, lamentou a morte do pai. "Ainda não sei se eu to

sonhando, mas ta tudo certo, você está em um lugar melhor, eu te amo muito pai. Obrigada por todos os

momentos, de ensinamentos, brincadeiras, risadas e tudo que a gente viveu juntos", escreveu a menina.

Em nota, a Polícia Civil lamentou a morte do candidato e informou que ele possuía e apresentou um laudo médico para realização do teste de aptidão física (TAF). O texto ressaltou ainda que a Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a organizadora do concurso e a instituição apropriada para apurar informações relativas ao TAF.

Procurada, a FGV confirmou a informação de que o candidato havia entregue o laudo médico que comprovava aptidão para participar do exame físico. "Destaca-se que, conforme previsto em edital, todos os candidatos apresentam laudo médico que ateste a capacidade física para a realização das provas. A FGV lamenta imensamente e informa que todo apoio está sendo prestado aos familiares".