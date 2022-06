Agentes da Seop e da Subprefeitura realizam a demolição de 13 imóveis na Cidade de Deus - Divulgação / Seop

Agentes da Seop e da Subprefeitura realizam a demolição de 13 imóveis na Cidade de DeusDivulgação / Seop

Publicado 24/06/2022 09:07 | Atualizado 24/06/2022 09:15

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop), em conjunto com a Subprefeitura de Jacarepaguá, realizam, nesta sexta-feira (24), a demolição de 13 casas na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio. Segundo a Seop, os imóveis localizados na Rua Crisântemo, na área denominada Karatê, foram condenados pela Defesa Civil por apresentarem risco aos moradores e construções vizinhas.

A subprefeitura informou que há cerca de dois meses moradores relataram ter visto o piso da casa estourar. Após estudo de caso, ficou confirmado que houve uma explosão de gás metano no subsolo, afetando as estruturas das casas.

A subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo deixou um alerta em relação as construções feitas com pavimentos acima do permitido. "Quando as casas são construídas para cima, o risco aumenta. E o risco é para o próprio morador deste tipo de edificação", disse Talita.

Todos os imóveis já foram desocupados. Segundo a subprefeitura, a Secretaria Municipal de Habitação determinou que os proprietários das construções fossem indenizados pela Prefeitura. Todos já receberam os valores acordados, para evitar que qualquer pessoa retornasse às casas.