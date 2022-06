O corpo de Lucas Mendes Monteiro, de 26 anos, foi encontrado enterrado em um terreno em área de mata no Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio - Divulgação

Publicado 24/06/2022 06:54 | Atualizado 24/06/2022 06:57

Rio - O Portal dos Procurados divulgou um cartaz, nesta sexta-feira, em busca de informações sobre os envolvidos na morte de Lucas Mendes Monteiro, de 26 anos. O motorista de aplicativo estava desaparecido desde o último sábado, quando saiu de casa em Irajá, Zona Norte, com um amigo identificado como Gabriel. De acordo com a Polícia Civil, as investigações seguem em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime.





, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, depois de receber a informação da localização do corpo do motorista de aplicativo. Segundo os investigadores, o reconhecimento de familiares do rapaz ocorreu por meio das tatuagens que ele tinha nas costas. Lucas saiu para comprar ouro com seu amigo para revender e depois entrou em um veiculo na cor preta, não dando mais notícias aos seus familiares. Segundo as investigações, o celular dele foi desligado na Rua da Chácara, na Tijuquinha, Zona Oeste do Rio, depois de ele ter mandado uma mensagem para o amigo dizendo: "Deu ruim". Nesta quinta-feira, policiais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) da Polícia Civil encontraram o corpo de Lucas Mendes, enterrado num terreno, numa área de mata da favela de Rio das Pedras , em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, depois de receber a informação da localização do corpo do motorista de aplicativo. Segundo os investigadores, o reconhecimento de familiares do rapaz ocorreu por meio das tatuagens que ele tinha nas costas.

Na última terça-feira, a irmã do rapaz, Myrna Mendes, em entrevista para O DIA, disse que sua família não conhecia o amigo que acompanhou Lucas até a Tijuquinha, mas sabia que o irmão estava buscando uma renda alternativa. "Ele estava desempregado, trabalhando apenas como motorista de aplicativo. Agora sobre o amigo, não sei muito sobre ele", disse.

Ela conta ainda que o Gabriel apareceu em sua casa para entregar o carro do irmão. De acordo como homem, Lucas foi levado por negociadores e deixou o carro para trás. "A minha visão é que quem tem um 'amigo' desse nem precisa de inimigos", disse a irmã.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu o caso e agentes da especializada buscam informações que possam identificar os autores e a motivação do crime.



