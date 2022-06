Leonardo Batista da Silva, de 36 anos, era lotado no Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) - Divulgação

Publicado 24/06/2022 22:06 | Atualizado 24/06/2022 22:13

Rio – Um homem suspeito de matar o policial militar Leonardo Batista da Silva, de 36 anos, foi localizado e preso, na tarde desta sexta-feira (24), no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste do Rio. Maximiliano da Cunha Mendes foi apontado como o responsável pela morte do cabo PM

O crime aconteceu a poucos metros da 32ª DP (Taquara) e do Fórum Regional de Jacarepaguá. Leonardo estava de folga e teria ido visitar seu irmão, também policial militar, quando foi surpreendido por criminosos na rua. Ao ser abordado pelos bandidos, Leonardo teria trocado tiros com eles. A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



O cabo Batista estava na corporação há 11 anos. Equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) realizaram rondas pela região em busca dos envolvidos. A Delegacia de Homicídios da Capital (DH) fez uma perícia no local do crime e investiga o caso.

Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento do policial.