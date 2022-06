Leonardo Batista da Silva, de 36 anos, era lotado no Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) - Divulgação

Leonardo Batista da Silva, de 36 anos, era lotado no Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom)Divulgação

Publicado 24/06/2022 17:40 | Atualizado 24/06/2022 20:39

Rio - Um policial militar do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) foi baleado e morto por criminosos, na tarde desta sexta-feira, na Rua Mapendi, na Taquara, Zona Oeste do Rio. A vítima, identificada como Leonardo Batista da Silva, de 36 anos, estava de folga quando foi surpreendido por criminosos na rua. A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo testemunhas, ele reagiu a um assalto e um confronto foi iniciado. No entanto, a Polícia Militar informou que ainda está apurando a motivação do crime.

Um vídeo, divulgado pela página Realengo TV, mostra o momento em que policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) correm para tentar socorrer o colega de farda. Veja abaixo:

O crime aconteceu a poucos metros da 32ª DP (Taquara) e do Fórum Regional de Jacarepaguá. Moradores contam que a violência nesta região é constante. Pais de alunos de uma escola particular, localizada nesta mesma rua onde ocorreu o crime, relatam que seus filhos também são vítimas de assaltos. "Canso de ver estudantes do Santa Mônica serem assaltados principalmente de manhã", comentou uma moradora.

O cabo Batista estava na corporação há 11 anos. Equipes do 18º BPM realizaram rondas pela região em busca dos envolvidos e de informações sobre a ação.



A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada para investigar o caso e uma perícia foi realizada no local do crime. O local e horário do enterro do PM ainda não foi divulgado.