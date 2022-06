Os agentes apreenderam uma pistola, duas granadas e drogas - Reprodução Twitter

Publicado 24/06/2022 07:46 | Atualizado 24/06/2022 08:02

Rio - Equipes da Polícia Militar estão em operação, nesta sexta-feira, em pelo menos quatro comunidades da Zona Norte do Rio. Desde cedo os agentes ocupam as favelas do Quitungo e Guaporé, em Brás de Pina; e do Turano e Paula Barros, na região da Tijuca.

De acordo com a corporação, agentes do 16º BPM (Olaria), com auxílio do 1° Comando de Policiamento de Área (1CPA), atuam nas comunidades do Quitungo e Guaporé com o objetivo de remover barricadas e combater uma quadrilha responsável por roubo de veículos e cargas na região.

A PM informou que dois suspeitos ficaram feridos na favela do Quitungo. Com eles, os agentes apreenderam uma pistola, duas granadas e drogas.

No Turano e Paula Barros, os agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) tem o objetivo de prender criminosos ligados ao crime organizado local e responsáveis por roubos de veículos na região.