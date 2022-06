Ex-ministro completaria 100 anos no próximo dia 1º de outubro - Divulgação/Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

Rio - O ex-ministro da Fazenda Ernane Galvêas morreu, na noite desta quinta-feira (23), aos 99 anos, no Hospital Samaritano, em Botafago, na Zona Sul do Rio. O economista foi submetido a uma cirurgia na garganta nesta semana, mas a unidade de saúde não foi autorizada a divulgar detalhes sobre a causa da morte. Ele completaria 100 anos no próximo dia 1º de outubro e deixa esposa, dois filhos, duas netas e três bisnetos. O velório está previsto para às 11h desta sexta-feira (24) no Cemitério da Penitência, no Caju. Às 17h, o corpo segue para a cremação.

Galvêas foi ministro da Fazenda no governo do presidente João Figueiredo, entre 1980 e 1985, durante a Ditadura Militar. Antes de assumir a pasta, Ernani já integrava o cenário político. Em 1961, ele se tornou assessor econômico do Ministério, cargo que ocupou até 1966, nos governos de Jânio Quadros, João Goulart e Castelo Branco. Também em 1961, integrou a delegação brasileira na reunião do Conselho Interamericano Econômico Social da Organização dos Estados Americanos (OEA), em que foi criada a Aliança para o Progresso.

Em 1962, foi contratado pelo Banco Intramericano de Desenvolvimento (BID) e participou de uma equipe de técnicos latino-americanos responsável por elaborar um estudo sobre o financiamento das exportações de bens de capital. Ernane ainda integrou os conselhos deliberativos da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da Superintendência Nacional de Abastecimento (Sunab). O economista também foi presidente do Banco Central, nos anos de 1979 e 1980, no governo de João Figueiredo, e antes, de 1968 a 1974, nos mandatos dos presidentes Costa e Silva e Médici.

