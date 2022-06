Criminoso morre e outros dois são presos durante confronto com PMs na Avenida Brasil - Reprodução Twitter

Criminoso morre e outros dois são presos durante confronto com PMs na Avenida Brasil Reprodução Twitter

Publicado 24/06/2022 09:32

fotogaleria Rio - Um criminoso morreu e outros dois foram presos, na noite desta quinta-feira, após troca de tiros com policiais militares na Avenida Brasil, na altura de Ramos, na Zona Norte do Rio. As identidades deles não foram divulgadas.

De acordo com a corporação, equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE) tentaram abordar um veículo na Avenida Brasil, quando criminosos atiraram de dentro do automóvel. Houve confronto e um suspeito foi baleado, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu.

Outro integrante foi preso e um terceiro foi capturado em um valão próximo enquanto tentava fugir. Com eles, os agentes aprenderam uma pistola, um carregador, munições e o carro, que era roubado.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e realizou uma perícia no local.