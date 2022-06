Policiais fazem pericia no apartamento em que uma jovem caiu no Leme - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 24/06/2022 11:16 | Atualizado 24/06/2022 13:29

fotogaleria Rio - Uma jovem caiu de um prédio localizado na Rua Roberto Dias Lopes, no Leme, na Zona Sul do Rio, na manhã desta sexta-feira. A vítima, identificada como Jessica Mayra Avante Santos, foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, na mesma região. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o estado dela é grave.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel de Copacabana foi acionada às 7h10. Jessica teria caído do 4º para o 2º andar do edifício. A mulher, de 27 anos, estava na companhia do namorado no momento da queda.

De acordo com informações preliminares, o casal teria chegado ao imóvel durante a madrugada, após alugar o apartamento por temporada. O pai e o cunhado de Jéssica estiveram na delegacia, no fim da manhã, e saíram sem falar com a imprensa. Eles deixaram o local levando a bolsa da vítima que foi entregue pelos policiais.

Em nota, a Polícia Militar informou que foram chamados para verificar uma ocorrência no Leme, onde uma mulher teria caído da janela de um quarto. No local, a equipe constatou o fato.

O caso foi encaminhado para 12ª DP (Copacabana), onde os investigadores apuram as circunstâncias da queda. Neste momento, policiais civil estão no local realizando uma perícia.