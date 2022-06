Ramal de Saracuruna tem operação suspensa na manhã desta sexta-feira - Divulgação

Publicado 24/06/2022 12:48

Rio - A SuperVia suspendeu as operações no ramal Saracuruna na manhã desta sexta-feira (24) por cerca de duas horas. Segundo a concessionária, a circulação de trens no trecho entre Gramacho e Saracuruna e nas extensões Vila Inhomirim e Guapimirim foram suspensas devido a uma "manutenção emergencial". A SuperVia informou que às 11h40, as operações no ramal de Saracuruna voltaram a normalidade.