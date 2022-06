Amostra de vírus da varíola dos macacos - Divulgação

Publicado 24/06/2022 14:29 | Atualizado 24/06/2022 15:52

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-Rio) informou, nesta quinta-feira (23), que foram identificados mais dois casos de varíola dos macacos na cidade . De acordo com o órgão, são dois homens, de 25 e 30 anos, residentes do município do Rio de Janeiro e sem histórico de viagem internacional ou contato próximo com viajantes. Com isso, foi confirmada ada doença.