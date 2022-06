Rio tem previsão de chuva para o fim de semana - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rio tem previsão de chuva para o fim de semanaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 24/06/2022 14:38 | Atualizado 24/06/2022 14:39

Rio - O calor tomou conta da cidade na manhã desta sexta-feira (24), mas quem gosta de praia não terá motivos para comemorar por muito tempo. Neste fim de semana, o tempo muda e há previsão de chuva, segundo o Alerta Rio. Nesta sexta, o céu varia entre claro a parcialmente nublado e os ventos estarão de fracos a moderados, com a temperatura podendo atingiar a máxima de 33°C nas zonas Norte e Oeste da cidade. A mínima será de 14°C.

Já no sábado (25), o tempo começa a fechar com a passagem de uma frente fria pelo oceano. Há previsão de chuva fraca para a noite. A temperatura máxima pode atingir os 28°C, e a mínima será de 13°C.

No domingo (26), o tempo ficará instável e há previsão de chuva fraca a moderada, a qualquer momento do dia. A estimativa média de chuva é de 10 mm, conforme o Alerta Rio. Os termômetros seguem em queda, com a máxima prevista para 23°C, e mínima de 13°C.

Na segunda-feira (27) e na terça-feira (28), o tempo voltará a abrir, e não há previsão de chuva. As temperaturas na segunda serão de 24°C (máxima), e 12°C (mínima). Já na terça, os termômetros marcam 26°C (máxima) e 11°C (mínima).