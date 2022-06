Copacabana fica movimentada com aumento de temperatura - Sandro Vox/ Agência O Dia

Copacabana fica movimentada com aumento de temperaturaSandro Vox/ Agência O Dia

Publicado 23/06/2022 21:51 | Atualizado 23/06/2022 22:03

Rio – Policiais Civis e militares prenderam, nesta quinta-feira (23), Marcio Medeiros Custódio, de 44 anos, conhecido como 'Tarzan', na praia de Copacabana, na Zona Sul. Segundo as investigações, apontado como chefe de uma gangue de falsos ambulantes que atua na orla da praia. Contra Marcio, pendia um mandado de prisão pendente pelo crime de furto qualificado.

De acordo com as investigações, os integrantes do bando agiam pela orla da praia como se fossem vendedores regulares, anunciando produtos como caipirinha, cerveja, camisas e cangas, entre outros itens comumente comercializados nas praias cariocas. Alguns membros chegavam a oferecer drogas aos banhistas, sobretudo turistas de outros estados e do exterior.

O golpe ocorria no momento do pagamento. Alegando não ter troco, os criminosos insistiam para que o pagamento fosse feito com cartão. Ao utilizar as maquininhas, que chegam a ter o visor quebrado para facilitar o golpe, eram inseridos valores exorbitantes na cobrança. Após o pagamento, os bandidos se afastam do local da transação rapidamente, para evitar serem desmascarados pelas vítimas.

Segundos os agentes, os criminosos utilizavam outras abordagens. Uma delas consistia na aproximação do falso ambulante para oferecer algum produto, enquanto isso, se aproveitando da distração do cliente, ele próprio ou com o apoio de algum comparsa, furtavam pertences do alvo, como bolsas e telefones celulares