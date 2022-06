Agentes da Polícia Federal e do IBAMA e, ao fundo, alguns porcos do mato mantidos em condições irregulares - Divulgação

Agentes da Polícia Federal e do IBAMA e, ao fundo, alguns porcos do mato mantidos em condições irregularesDivulgação

Publicado 23/06/2022 17:40

Rio- Uma investigação da Polícia Federal, em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), foi realizada contra suspeitos de usarem animais silvestres em espetáculos e festas. A operação denominada Ararat aconteceu na manhã desta quinta-feira (23), na capital e em Itaboraí, Região Metropolitana do estado. Segundo a Lei de Crimes Ambientais, é crime utilizar espécies de fauna silvestre sem permissão ou licença e praticar atos de maus-tratos contra elas.



Segundo as investigações, esses animais eram mantidos em condições irregulares, com alojamentos inadequados, onde o espaço era restrito e a alimentação balanceada para cada espécie não era respeitada. Além das péssimas condições, os agentes encontraram também corpos de animais mortos congelados em freezers. Simultaneamente, a operação quer investigar se a documentação dos responsáveis pelos animais está regularizada.



Participaram da ação cerca de 30 policiais federais e sete analistas ambientais. Os suspeitos responderão por crimes contra a fauna, previstos na Lei de Crimes Ambientais, e cada pena pode chegar a um ano.