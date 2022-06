Motos sem placa ou com placa adulterada são o foco da operação - Divulgação

Motos sem placa ou com placa adulterada são o foco da operaçãoDivulgação

Publicado 23/06/2022 17:25 | Atualizado 23/06/2022 18:21

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) realizou nesta quinta-feira (23) uma operação com o apoio das polícias Militar e Civil nos bairros da Lagoa e do Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio. O objetivo é coibir os roubos praticados com motos na região. Com isso, o foco são os veículos sem placa ou com a placa adulterada.

Ao longo do dia, foram 285 motociclistas abordados e 54 motos apreendidas. A PM também informou que um foragido foi preso na ação. O secretário Brenno Carnevale esteve presente na operação na Rua Jardim Botânico.

"Infelizmente, temos visto muitas irregularidades praticadas por condutores de motos, como a circulação sem placa ou com placas tampadas, além também de muitas delas serem utilizadas para ações criminosas como roubos e furtos. Seguiremos realizando essas fiscalizações para coibir essas ilegalidades e para que a cidade seja um local mais seguro e ordenado", comentou o secretário de Ordem Pública.

A Subprefeitura da Zona Sul informou que os moradores têm relatado diversos assaltos em que o motociclistas fingem ser entregadores de aplicativo. A operação começou às 10h30 e deve terminou por volta das 17h. Agentes do 23º BPM (Leblon), da 14ª DP (Leblon) e da 15ª DP (Gávea) realizaram as fiscalizações nos dois pontos considerados estratégicos pela PM.

"Estamos muito empenhados e próximos das forças de segurança, com participação constante nos conselhos de segurança, ouvindo as demandas e buscando soluções. A ação de hoje já é resultado do trabalho integrado que vem sendo intensificado", disse o subprefeito da Zona Sul, Flavio Valle.