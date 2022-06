Policiais federais acompanham chegada do corpo de Dom Phillips ao Rio de Janeiro - Reprodução/ TV Globo

Policiais federais acompanham chegada do corpo de Dom Phillips ao Rio de JaneiroReprodução/ TV Globo

Publicado 23/06/2022 17:39 | Atualizado 23/06/2022 17:53

Rio - O corpo do jornalista britânico Dom Phillips chegou de avião ao Rio de Janeiro, por volta das 15h45 desta quinta-feira. A família assinou o termo de recebimento do corpo e, junto com o caixão, também receberam a aliança de casamento do colaborador do jornal inglês "The Guardian".

Agora, o corpo será levado de carro até Niterói, na Região Metropolitana do Rio, onde será cremado. A cerimônia está marcada para acontecer no Cemitério Parque da Colina, no domingo (26), a partir das 9h.

Já o corpo do indigenista Bruno Pereira foi levado para a cidade de Paulista, em Recife, onde também será velado e cremado. A cerimônia vai acontecer nesta sexta-feira (24).

Investigação estão em andamento

Segundo a PF, os trabalhos dos peritos continuarão nos próximos dias concentrados na análise de vestígios diversos do caso. Na segunda-feira (20), foi localizada a lancha na qual a dupla viajava quando foram emboscados e mortos, no dia 5 de junho.

Os investigadores apuram a participação de oito pessoas envolvidas no assassinato de Bruno e Dom. Três dos suspeitos estão presos e cinco foram identificados por terem participado da ocultação dos cadáveres. Os presos são Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, Jefferson da Silva Lima e Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos. Até o momento, apenas Amarildo confessou o crime.



Segundo a PF, as investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias, os motivos e os envolvidos no caso. Na semana passada, a corporação - que lidera o comitê de crise instalado para investigar o caso -, antecipou não haver indícios de que o crime tenha sido encomendado.



Em nota, a União dos Povos do Javari (Univaja) discordou da conclusão da PF. A entidade – para a qual Bruno prestava serviços desde que se licenciou, sem vencimentos, do seu cargo na Fundação Nacional do Índio (Funai) – afirma ter repassado informações sobre organizações criminosas que atuariam na região e que poderiam ser as responsáveis pelas mortes do indigenista e do jornalista. No documento, a Univaja solicita que as investigações continuem e que nenhuma hipótese seja descartada.



"Exigimos a continuidade e o aprofundamento das investigações. Exigimos que a PF considere as informações qualificadas que já repassamos a eles em nossos ofícios. Só assim teremos a oportunidade de viver em paz novamente em nosso território, o Vale do Javari", diz a nota.

Relembre o caso

Dom Phillips, que é colaborador do jornal britânico The Guardian, e Bruno Pereira, servidor licenciado da Funai, foram vistos pela última vez na manhã do dia 5 de junho, na região da reserva indígena do Vale do Javari, a segunda maior do país, com mais de 8,5 milhões de hectares.



O local concentra o maior número de indígenas isolados ou de contato recente do mundo. Eles se deslocavam da comunidade ribeirinha de São Rafael para a cidade de Atalaia do Norte (AM), quando sumiram sem deixar vestígios.



O indigenista denunciou que sofria ameaças na região, informação confirmada pela PF, que abriu procedimento investigativo sobre a denúncia. Bruno Pereira estava atuando como colaborador da Univaja, uma entidade mantida pelos próprios indígenas da região, e tinha como foco impedir invasão da reserva por pescadores, caçadores e narcotraficantes.