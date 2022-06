Passageiros foram transportados por outro articulado - Reprodução

Passageiros foram transportados por outro articuladoReprodução

Publicado 23/06/2022 18:24

Rio - Um carro de passeio colidiu com um BRT na tarde desta quinta-feira (23) entre as estações Marambaia e Vaz Lobo, na Zona Norte do Rio. De acordo com a Mobi-Rio, o motorista realizou uma conversão em local proibido e se chocou com o coletivo que fazia a linha 25 (Alvorada X Mato Alto Parador). Não há a informação de feridos e o transporte dos passageiros foi realizado por outro articulado.

A concessionária também informou que, em 2022, foram registrados 82 acidentes com BRTs decorrentes de avanço de sinal (27), conversão proibida (34) e invasão da pista exclusiva (21) por motoristas de carros de passeio e motociclistas.

No ano anterior, foram 178, causando um prejuízo de mais de R$ 120 mil com os reparos dos coletivos. A Mobi-Rio também ressaltou que um articulado leva, em média, quatro dias para voltar à operação, o que prejudica os passageiros do sistema.