Bruno foi morto na última quarta-feira (22), no bairro Jardim CatarinaReprodução / Redes Sociais

Publicado 23/06/2022 17:10

Rio - O corpo do técnico de informática Bruno Jardim Longobuco, de 33 anos, foi enterrado na tarde desta quinta-feira (23), no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo, Região Metropolitana da cidade. O trabalhador foi morto a tiros na última quarta-feira (22), no bairro do Jardim Catarina, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio . Ele dirigia pela Avenida Doutor Albino Imparato, quando foi alvo de disparos de fuzil feitos por criminosos.