Foram apreendidas duas pistolas e dois carros foram recuperados - Divulgação

Publicado 25/06/2022 16:38 | Atualizado 25/06/2022 17:04

Rio - Um homem morreu e um policial ficou ferido, neste sábado (25), em uma troca de tiros, em Madureira, Zona Norte do Rio. O suspeito, que não teve a identificação divulgada, faleceu após ser atingido por um disparo. Já o policial militar, que também não foi identificado, foi levado para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, também na Zona Norte, e está em estado estável.

Segundo a Polícia Militar, policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) foram atacados a tiros por três homens em um carro na Praça do Patriarca. Houve confronto e um deles foi atingido. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já os outros dois foram presos pelos agentes de segurança.

Com os suspeitos, foram apreendidas duas pistolas e dois carros foram recuperados.