O mercado de plantas será construído em um terreno de 5,4 mil m² e pode ser uma opção de lazer para os cariocas - Divulgação

Publicado 25/06/2022 14:34

Rio - Os produtores locais de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, terão sua demanda atendida pela Prefeitura da cidade. A construção do mais novo mercado de plantas da região, onde os produtores poderão comercializar os mais diferentes tipos de espécies de plantas e flores, iniciou-se neste sábado. A obra custará R$1,2 milhão e tem prazo de conclusão de cinco meses.



O mercado ficará localizado na saída do túnel da Grota Funda e será construído em um terreno de 5.4 mil m², que será preparado com sistemas de drenagem e irrigação, além de duas grandes cisternas. Está previsto também a construção de um estacionamento com praça de alimentação para instalação de food trucks e bicicletários. Toda a estrutura será metálica e contará com banheiros públicos e vestiários para funcionários.



O presidente da Empresa Municipal de Urbanização, Rafael Salgueiro, esteve no início dos trabalhos. “O mercado tem uma ótima localização e vai revitalizar essa região. Agora, os produtores têm onde comercializar suas plantas e o carioca terá mais um lugar para passear com a família”, destacou.