Campanha quer auxiliar nas necessidades momentâneas materiais consequentes da violênciaReprodução

Publicado 25/06/2022 13:15

Rio - Mulheres vítimas de violência doméstica e seus bebês, residentes em abrigos, poderão contar com a solidariedade da população carioca. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio, através da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (COEM), promoverá até a próxima quinta-feira (30) uma campanha de doação de roupas, fraldas e itens de higiene (confira os pontos de coleta abaixo).

A iniciativa nasceu de uma reunião com as vítimas, no Museu da Justiça, como conta a juíza Adriana Ramos, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e membro do COEM. “O contato pessoal estabelecido com este grupo de meninas nos trouxe o conhecimento real das experiências de suas vidas e de suas consequentes necessidades materiais momentâneas”, apontou.



Para a magistrada, a superação dessas necessidades momentâneas pode auxiliar as mulheres a retomarem, aos poucos, suas vidas. “O propósito da campanha de doação é que, minimizando esta lacuna, se possa alcançar a reconstrução emocional dessas meninas vitimadas por este tipo de violência”, ressaltou Adriana.

Pontos de coleta das doações:

Fórum Central

Lâminas I, II, III e IV

Fóruns Regionais da Comarca da Capital

Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj)

Escola de Administração Judiciária (Esaj)

Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (Amaerj)