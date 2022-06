O acidente aconteceu na altura de São Cristóvão, na Linha Vermelha - Divulgação

Publicado 25/06/2022 12:02 | Atualizado 25/06/2022 12:05

Rio- Um carro pegou fogo na Linha Vermelha, altura de São Cristóvão, na pista sentido Centro, na manhã deste sábado (25).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Benfica foram acionadas às 09h29 e foram para o local. O fogo foi logo controlado e não houve vítimas.

Por causa das chamas, a fumaça tomou conta da via e, com a visibilidade prejudicada, motoristas precisaram redobrar a atenção. A CET-Rio também foi acionada, e a via foi liberada às 10h28.